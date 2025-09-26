Deutsche Bank AG

14:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Iberdrola auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Das auf dem Kapitalmarkttag vorgestellte operative Ergebnisziel (Ebitda) des Versorgers habe ein wenig enttäuscht, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/edh

