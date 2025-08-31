Richemont Aktie
Marktkap. 93,91 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 169 auf 176 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zuzanna Pusz sieht die europäische Luxusgüterbranche laut ihrem am Montag vorliegenden Kommentar an einem Wendepunkt. Das dritte Quartal dürfte ihrer Einschätzung nach im Gesamtbild besser als erwartet gewesen sein. Der Fokus verlagere sich nun auf das Schlussquartal und die Zeit danach./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
176,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
150,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
16,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
150,55 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
16,90%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,11 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|10:16
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:46
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:46
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:46
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|10.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG