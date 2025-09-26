Beiersdorf Aktie
Marktkap. 19,33 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Tom Sykes nahm in einer am Montag vorliegenden Einschätzung geringfügige Änderungen an seinen Ergebnisprognosen (EPS) vor. Nach eigenen Angaben liegt er für das laufende Jahr ein Prozent und für 2026 vier Prozent unter den Konsensschätzungen. Die Aktie sei indes schon historisch niedrig bewertet, schrieb der Experte./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
98,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
88,10 €
|Abst. Kursziel*:
11,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
88,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,91%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|14:01
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|14:01
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|14:01
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.