DAX24.344 ±-0,0%Est505.757 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 +2,8%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.574 +0,8%Euro1,1774 ±0,0%Öl62,07 +0,5%Gold4.358 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Nike 866993 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew -- DroneShield im Fokus
Top News
Bitcoin-Rücksetzer im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen? Bitcoin-Rücksetzer im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen?
Energiekontor: Mit Rückenwind ins neue Jahr Energiekontor: Mit Rückenwind ins neue Jahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 129 Euro

30.12.25 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
92,62 EUR -0,62 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Beiersdorf seien die Preise gestiegen, die Volumina jedoch zurückgegangen./bek/la

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
08:56Beiersdorf OutperformBernstein Research
18.12.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
17.12.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
17.12.2025Beiersdorf SellUBS AG
17.12.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:56Beiersdorf OutperformBernstein Research
18.12.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
17.12.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
12.12.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
11.12.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.12.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
14.11.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.12.2025Beiersdorf SellUBS AG
24.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen