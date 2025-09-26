Unilever Aktie
Marktkap. 124,01 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Das Wachstum im Basiskonsumgütersektor sei in den letzten beiden Jahren größtenteils gedämpft gewesen, was zu einer erheblichen relativen Abwertung des Sektors beigetragen habe, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das dritte Quartal dürfte nicht die versprochene Wachstumsbeschleunigung bringen, glaubt der Experte./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Outperform
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
59,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
43,83 £
|Abst. Kursziel*:
34,61%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
43,81 £
|Abst. Kursziel aktuell:
34,68%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,43 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|08:06
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research