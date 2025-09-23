Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 196,75 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 196,75 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 196,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 197,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.272 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 7,28 Prozent niedriger. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,67 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 209,21 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,49 EUR je Aktie.

