Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 191,10 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 191,10 EUR. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 188,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 195,50 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 314.839 Stück gehandelt.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 11,04 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,50 EUR am 04.10.2024. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 100,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,67 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 209,21 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,49 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

