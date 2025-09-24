Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials fällt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 191,40 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 191,40 EUR. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 189,00 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 195,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 161.045 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 10,87 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 95,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 50,10 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,67 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 209,21 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,49 EUR je Aktie.

