DAX23.441 -1,0%ESt505.426 -0,7%Top 10 Crypto15,32 -1,9%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.806 -1,8%Euro1,1707 -0,3%Öl68,91 -0,2%Gold3.743 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tefer erwartet -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Merck-Aktie rutscht ab: Kai Beckmann wird ab Mai 2026 CEO Merck-Aktie rutscht ab: Kai Beckmann wird ab Mai 2026 CEO
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

Finanzplatzkabinett verabschiedet Strategie für Frankfurt

25.09.25 14:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,83 EUR 0,60 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,03 EUR -0,49 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
63,96 EUR -0,59 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die hessische Landesregierung und Vertreter der Finanzbranche wollen mit einer neuen Strategie den Bankenplatz Frankfurt stärken. Bei einem Treffen in der Frankfurter Wertpapierbörse verabschiedete das Finanzplatzkabinett ein Papier, mit dem die Position und Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes ausgebaut werden sollen.

Wer­bung

"Die Zukunft Deutschlands und seiner Wirtschaft wird entscheidend von der Leistungsfähigkeit und Innovationskraft seiner Finanzindustrie abhängen", sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Frankfurt sei das Herz dieser Industrie.

Das Strategiepapier konzentriert sich auf sechs Felder, darunter Standortbedingungen, Regulierung, Bildung und Marketing. Der Fokus der Ideen soll auf Initiativen liegen, die Frankfurt unabhängig von Dritten umsetzen kann.

Bessere Bedingungen für internationale Fachkräfte

So soll Bürokratie für die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte sinken und die englischsprachige Kommunikation im öffentlichen Raum verbessert werden. Auch will sich das Finanzplatzkabinett auf Bundesebene für die Überarbeitung der arbeits- und steuerrechtlichen Bedingungen einsetzen. In Frankfurt soll zudem ein führendes Forschungs- und Weiterbildungsangebot für Risiko- und Regulatorikthemen entstehen.

Wer­bung

Der Finanzplatz Frankfurt werde ferner seine Präsenz auf der globalen Bühne unter der Marke "Frankfurt Main Finance" ausweiten - etwa mit internationalen Veranstaltungen. Auch bei Schlüsseltechnologien wie KI, Blockchain und Quantencomputing soll die Position von Frankfurt gestärkt werden. Es gehe darum, mit abgestimmten Handlungen aus Frankfurt ein Signal nach Berlin und Brüssel zu senden, sagte Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner.

Rhein hatte das Finanzplatzkabinett auch angesichts einer drohenden Übernahme der Commerzbank durch die italienische UniCredit ins Leben gerufen. Teils des Gremiums sind unter anderem Deutsche-Bank-Chef (Deutsche Bank) Christian Sewing, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) und Finanzminister Alexander Lorz (CDU).

Ein Papier mit Zielen für den Finanzplatz wurde bereits im Februar bei einem ersten Treffen vorgestellt. Kritiker wie die Grünen im Landtag sehen die Initiative von Rhein als reine Schaufenster-Politik./als/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen