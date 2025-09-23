Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 31,09 EUR.

Die Commerzbank-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,09 EUR. Bei 31,32 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 30,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,03 EUR. Zuletzt wechselten 411.643 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,51 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,90 EUR am 27.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,27 EUR.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,14 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 vorlegen. Commerzbank dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie.

