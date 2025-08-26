DAX24.141 -0,1%ESt505.386 ±0,0%Top 10 Crypto15,85 +1,3%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,07 -0,3%Gold3.378 -0,4%
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck

27.08.25 09:24 Uhr
Nach Herabstufung von Goldman Sachs: Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank leiden | finanzen.net

Die Aktien der beiden im DAX notierten deutschen Banken könnten am Mittwoch aufgrund negativer Analystenkommentare unter Verkaufsdruck stehen.

Im XETRA-Handel fielen die Papiere der Deutschen Bank zuletzt um 0,38 Prozent auf 31,29 Euro. Die Titel der Commerzbank verloren derweil 0,38 Prozent auf 34,23 Euro.

Goldman Sachs hatte beide Titel aus Bewertungsgründen abgestuft, Deutsche Bank von "Buy" auf "Neutral" und Commerzbank von "Neutral" auf "Sell". Beide Aktien seien zuletzt nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch der Branche deutlich vorweg gelaufen, begründete Analyst Chris Hallam den Schritt. Für den europäischen Bankensektor bleibt er aber optimistisch.

Die Aktien der Commerzbank haben im bisherigen Jahresverlauf bereits um fast 120 Prozent zugelegt. Wesentlicher Treiber ist die Aussicht auf eine mögliche Übernahme durch die italienische Unicredit. Ein weiterer Treiber ist die Hoffnung auf einer Konjunkturbelebung unter der neuen deutschen Bundesregierung. Davon profitierte auch die Deutsche Bank. Deren Aktien liegen 2025 bisher fast 90 Prozent im Plus.

/edh/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

