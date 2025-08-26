Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Die Aktien der beiden im DAX notierten deutschen Banken könnten am Mittwoch aufgrund negativer Analystenkommentare unter Verkaufsdruck stehen.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel fielen die Papiere der Deutschen Bank zuletzt um 0,38 Prozent auf 31,29 Euro. Die Titel der Commerzbank verloren derweil 0,38 Prozent auf 34,23 Euro.
Goldman Sachs hatte beide Titel aus Bewertungsgründen abgestuft, Deutsche Bank von "Buy" auf "Neutral" und Commerzbank von "Neutral" auf "Sell". Beide Aktien seien zuletzt nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch der Branche deutlich vorweg gelaufen, begründete Analyst Chris Hallam den Schritt. Für den europäischen Bankensektor bleibt er aber optimistisch.
Die Aktien der Commerzbank haben im bisherigen Jahresverlauf bereits um fast 120 Prozent zugelegt. Wesentlicher Treiber ist die Aussicht auf eine mögliche Übernahme durch die italienische Unicredit. Ein weiterer Treiber ist die Hoffnung auf einer Konjunkturbelebung unter der neuen deutschen Bundesregierung. Davon profitierte auch die Deutsche Bank. Deren Aktien liegen 2025 bisher fast 90 Prozent im Plus.
/edh/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Commerzbank News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|25.01.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen