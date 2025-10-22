Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag schwächer

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 28,60 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 28,60 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 28,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,71 EUR. Zuletzt wechselten 135.380 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. 12,62 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,23 EUR ab. Abschläge von 46,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,75 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,03 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,23 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,92 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

KI-Blase an der Börse um NVIDIA-Aktie und Co. - Darum erwartet Sorokin einen Crash

Aktien von Commerzbank, Deutscher Bank & Co. tiefrot: US-Bankenängste belasten auch in Europa

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient