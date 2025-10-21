Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Deutsche Bank

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 28,80 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 28,80 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 28,69 EUR. Bei 29,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.163.683 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 32,21 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 11,84 Prozent zulegen. Bei 15,23 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,75 EUR an.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15,03 Mrd. EUR, gegenüber 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,77 Prozent präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2028 4,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

KI-Blase an der Börse um NVIDIA-Aktie und Co. - Darum erwartet Sorokin einen Crash

Aktien von Commerzbank, Deutscher Bank & Co. tiefrot: US-Bankenängste belasten auch in Europa

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient