Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag fester

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 28,96 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 28,96 EUR nach oben. Bei 29,18 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,16 EUR. Bisher wurden heute 3.727.611 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 32,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 11,22 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (15,23 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,41 Prozent.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 31,75 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,28 EUR erwirtschaftet worden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,92 EUR im Jahr 2025 aus.

