Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 28,90 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 28,90 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,18 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 322.456 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 10,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,23 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 89,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,75 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

