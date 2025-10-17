Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 29,13 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 29,13 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 28,23 EUR. Mit einem Wert von 29,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.080.702 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.
Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 9,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2024 bei 15,23 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,72 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,57 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.
Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Deutsche Bank-Aktie leichter: Neue Kooperation mit Bullish im Kryptohandel
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|02.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|22.09.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|22.09.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen