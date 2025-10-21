Börse New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsende

Index im Fokus

Kaum verändert zeigte sich der NASDAQ Composite am Abend.

Am Dienstag schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 22.953,67 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,026 Prozent tiefer bei 22.984,55 Punkten in den Handel, nach 22.990,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.010,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 22.894,42 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.631,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20.974,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18.540,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 19,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23.119,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 13,44 Prozent auf 5,15 USD), Geospace Technologies (+ 5,93 Prozent auf 23,92 USD), Mind CTI (+ 5,77 Prozent auf 1,10 USD), PetMed Express (+ 5,58 Prozent auf 2,65 USD) und AXT (+ 5,30 Prozent auf 5,17 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil 3D Systems (-10,58 Prozent auf 3,38 USD), Century Aluminum (-9,54 Prozent auf 30,99 USD), Ballard Power (-8,52 Prozent auf 3,33 USD), SMC (-7,13 Prozent auf 336,00 USD) und EZCORP (-6,08 Prozent auf 17,61 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 26.469.878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,819 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Upbound Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 10,60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

