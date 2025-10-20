DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto15,05 +1,3%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1666 ±0,0%Öl60,78 -0,9%Gold4.237 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Lufthansa erwägt massive Kürzung innerdeutscher Flüge -- Airbus erhält Großauftrag von IndiGo -- L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
DroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen - "Sell in good news"? DroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen - "Sell in good news"?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Deutsche Bank mit 'Hold' - Ziel 33 Euro

20.10.25 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,22 EUR 0,45 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) nach einem starken Kursverlauf beim Kursziel von 33 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der Marktkonsens sei angesichts des Erreichten nicht gerade anspruchslos, schrieb Joseph Dickerson in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Die Ausschüttungen der Frankfurter hinkten der Branche hinterher./ag/gl

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 10:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:05 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen