ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Deutsche Bank mit 'Hold' - Ziel 33 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) nach einem starken Kursverlauf beim Kursziel von 33 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der Marktkonsens sei angesichts des Erreichten nicht gerade anspruchslos, schrieb Joseph Dickerson in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Die Ausschüttungen der Frankfurter hinkten der Branche hinterher./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 10:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:05 / ET
