Blick auf Aktienkurs

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag gefragt

20.10.25 12:04 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag gefragt

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 28,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,03 EUR 0,27 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 28,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 29,18 EUR. Mit einem Wert von 29,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.274.590 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 32,21 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 11,78 Prozent Luft nach oben. Bei 15,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,15 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 31,75 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber -0,28 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,77 Prozent verringert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

