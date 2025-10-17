Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,6 Prozent auf 28,48 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,6 Prozent auf 28,48 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 28,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,39 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 4.708.603 Aktien.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 13,12 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2024 Kursverluste bis auf 15,23 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 86,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 31,57 EUR angegeben.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,23 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,91 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

