Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 30,29 EUR nach oben.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 30,29 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 30,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 237.299 Deutsche Bank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 32,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,34 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (15,23 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,57 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

