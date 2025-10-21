EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.59 Uhr 2,0 Punkte auf 24.443,0. In den Handel gegangen war er mit 24.448,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.471,0 und das Tagestief bei 24.439,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 243 Kontrakte.

