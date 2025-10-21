DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 -7,3%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.581 -2,6%Euro1,1625 -0,2%Öl61,11 +0,3%Gold4.325 -0,7%
EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

21.10.25 05:59 Uhr

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.59 Uhr 2,0 Punkte auf 24.443,0. In den Handel gegangen war er mit 24.448,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.471,0 und das Tagestief bei 24.439,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 243 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)