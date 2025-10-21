Netflix verfehlt Gewinnerwartungen nach Steuerstreit
Werte in diesem Artikel
LOS GATOS (dpa-AFX) -Das Geschäft des Videostreaming-Marktführers Netflix wächst weiterhin schnell - ein Steuerstreit in Brasilien hat aber die Gewinnentwicklung gebremst. Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 11,51 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Netflix nennt inzwischen keine Abonnenten-Zahlen mehr, deswegen ist das der zentrale Indikator für das Geschäftswachstum.
Beim Gewinn verfehlte Netflix allerdings die Analysten-Erwartungen. Das Ergebnis pro Aktie lag bei 5,87 Dollar, während an der Börse im Schnitt gut ein Dollar mehr erwartet worden war. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um fünf Prozent. Netflix verwies zur Begründung auf eine noch andauernde Auseinandersetzung mit den Steuerbehörden in Brasilien. Man rechne allerdings nicht mit Folgen für spätere Ergebnisse. Unter dem Strich stieg der Gewinn im Jahresvergleich um knapp acht Prozent auf 2,55 Milliarden Dollar.
Netflix punktete bei den Zuschauern im vergangenen Quartal unter anderem mit dem Animationsfilm "KPop Demon Hunters". Das vergangene Jahr hatte Netflix mit 301,6 Millionen Kundenhaushalten abgeschlossen./so/DP/he
Datum
Rating
Analyst
20.10.2025
Netflix Outperform
Bernstein Research
17.10.2025
Netflix Outperform
Bernstein Research
16.10.2025
Netflix Buy
UBS AG
14.10.2025
Netflix Buy
Jefferies & Company Inc.
11.09.2025
Netflix Buy
Jefferies & Company Inc.
