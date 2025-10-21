Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 28,98 EUR ab.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 28,98 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 28,94 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,03 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 269.199 Stück.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 10,03 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,23 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,45 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,75 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 24.07.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 4,03 EUR je Aktie belaufen.

