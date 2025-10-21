Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 28,71 EUR ab.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 28,71 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,69 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,03 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.194.303 Stück gehandelt.

Bei 32,21 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,21 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2024 bei 15,23 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 31,75 EUR angegeben.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,77 Prozent verringert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 4,03 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

KI-Blase an der Börse um NVIDIA-Aktie und Co. - Darum erwartet Sorokin einen Crash

Aktien von Commerzbank, Deutscher Bank & Co. tiefrot: US-Bankenängste belasten auch in Europa

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient