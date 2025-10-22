Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 28,70 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 28,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 28,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,42 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,71 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.759.309 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 12,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2024 bei 15,23 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,75 EUR.

Am 24.07.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,28 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,92 EUR im Jahr 2025 aus.

