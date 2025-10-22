DAX24.311 -0,1%Est505.681 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1586 -0,2%Öl62,05 +0,6%Gold4.088 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Kurs der Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Verlusten

22.10.25 12:04 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 28,54 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
28,74 EUR 0,15 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 28,54 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 28,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,71 EUR. Zuletzt wechselten 1.002.123 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (15,23 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 46,63 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 31,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 24.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,23 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

KI-Blase an der Börse um NVIDIA-Aktie und Co. - Darum erwartet Sorokin einen Crash

Aktien von Commerzbank, Deutscher Bank & Co. tiefrot: US-Bankenängste belasten auch in Europa

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen