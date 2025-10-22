Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Verlusten

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 28,54 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 28,54 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 28,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,71 EUR. Zuletzt wechselten 1.002.123 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (15,23 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 46,63 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 31,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 24.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,23 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

KI-Blase an der Börse um NVIDIA-Aktie und Co. - Darum erwartet Sorokin einen Crash

Aktien von Commerzbank, Deutscher Bank & Co. tiefrot: US-Bankenängste belasten auch in Europa

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient