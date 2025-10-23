DAX24.189 +0,2%Est505.657 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.389 +1,8%Euro1,1596 -0,2%Öl64,62 +0,4%Gold4.115 +0,5%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 101 Euro

23.10.25 09:07 Uhr
Beiersdorf AG
97,06 EUR 2,20 EUR 2,32%
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Quartalszahlen und gesenktem Umsatzziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Ein weiteres Quartal schwacher Nivea-Umsätze dürfte ebenso wie der strategische Neustart weiter belasten, schrieb David Hayes am Donnerstag nach der Zahlenvorlage der Hamburger./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
17.10.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
13.10.2025Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
13.10.2025Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
23.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

