ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 101 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Quartalszahlen und gesenktem Umsatzziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Ein weiteres Quartal schwacher Nivea-Umsätze dürfte ebenso wie der strategische Neustart weiter belasten, schrieb David Hayes am Donnerstag nach der Zahlenvorlage der Hamburger./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|08.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|08.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|23.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen