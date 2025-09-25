Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 195,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 196,40 EUR zu. Bei 193,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.313 Heidelberg Materials-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 8,43 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 104,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,67 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 209,21 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,49 EUR je Aktie aus.

