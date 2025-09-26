Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 39 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 39 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 39/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 19.09.2025 und dem 26.09.2025. Stand ist der 26.09.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: Sartorius vz
Sartorius vz: -7,43 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 29: IONOS
IONOS: -7,29 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 28: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -5,42 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 27: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -5,24 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 26: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -5,12 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 25: PNE
PNE: -4,41 Prozent
Quelle: PNE
Platz 24: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -4,03 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 23: United Internet
United Internet: -3,98 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 22: QIAGEN
QIAGEN: -3,82 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 21: SMA Solar
SMA Solar: -3,23 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 20: Drägerwerk
Drägerwerk: -3,05 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 19: 1&1
1&1: -2,91 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 18: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -1,48 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 17: SAP SE
SAP SE: -1,05 Prozent
Quelle: SAP
Platz 16: Infineon
Infineon: -0,99 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 15: freenet
freenet: -0,65 Prozent
Quelle: freenet
Platz 14: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 0,14 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 13: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 0,19 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 12: Nagarro SE
Nagarro SE: 0,20 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 11: Kontron
Kontron: 0,74 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 10: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 0,75 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 9: JENOPTIK
JENOPTIK: 1,11 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 8: Bechtle
Bechtle: 2,13 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 7: TeamViewer
TeamViewer: 2,35 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 6: ATOSS Software
ATOSS Software: 2,52 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 5: Nordex
Nordex: 3,06 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 4: Siltronic
Siltronic: 5,35 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 3: CANCOM SE
CANCOM SE: 5,65 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 2: HENSOLDT
HENSOLDT: 10,09 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 1: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 10,39 Prozent
Quelle: AIXTRON
