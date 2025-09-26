Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Nachmittag schwächer

Heidelberg Materials im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 188,65 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 188,65 EUR. Bei 187,30 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 196,95 EUR. Bisher wurden heute 263.460 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Bei einem Wert von 95,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Mit Abgaben von 49,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,67 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 208,64 EUR.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie im Plus: UN-Vorwürfe wegen Israel-Tochter zurückgewiesen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

Heidelberg Materials-Aktie gibt nach: Anlage zur CO2-Abscheidung in Großbritannien wird gebaut