Heidelberg Materials Aktie

188,40 EUR -6,60 EUR -3,38 %
STU
Marktkap. 34,8 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

16:26 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
188,40 EUR -6,60 EUR -3,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 247,20 auf 244,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffkonzerns in diesem Jahr etwas nach unten korrigiert und dabei Währungseffekte berücksichtigt, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtiger als die Gewinnkennziffern für 2025 dürften jedoch die Diskussionen rund um die Preisgestaltung auf dem europäischen Zementmarkt im Jahre 2026 und der Ausblick für das US-Geschäft sein./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
244,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
191,45 €		 Abst. Kursziel*:
27,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
188,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,94%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
222,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

16:26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
14:31 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.25 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
17.09.25 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

