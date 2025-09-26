Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 34,8 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 247,20 auf 244,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffkonzerns in diesem Jahr etwas nach unten korrigiert und dabei Währungseffekte berücksichtigt, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtiger als die Gewinnkennziffern für 2025 dürften jedoch die Diskussionen rund um die Preisgestaltung auf dem europäischen Zementmarkt im Jahre 2026 und der Ausblick für das US-Geschäft sein./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
244,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
191,45 €
|Abst. Kursziel*:
27,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
188,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,94%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
222,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|16:26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|08.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|24.04.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG