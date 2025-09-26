Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 34,8 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen von 235 auf 231 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das vergleichbare Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) dürfte im dritten Quartal bei 3 Prozent liegen, schrieb Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Für die Jahre 2025 und 2026 schraubte sie ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) leicht nach unten./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
231,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
191,45 €
|Abst. Kursziel*:
20,66%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
188,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,68%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
220,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|14:31
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
