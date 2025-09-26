DAX 23.714 -0,1%ESt50 5.503 +0,1%Top 10 Crypto 15,48 +1,0%Dow 46.257 +0,0%Nas 22.627 +0,6%Bitcoin 95.625 -0,2%Euro 1,1744 +0,4%Öl 68,40 -1,9%Gold 3.821 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen in Grün -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein
Electronic Arts-Aktie springt an: Investoren wollen Spielefirma in Milliardendeal übernehmen Electronic Arts-Aktie springt an: Investoren wollen Spielefirma in Milliardendeal übernehmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
188,30 EUR -6,70 EUR -3,44 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 34,8 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

14:31 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
188,30 EUR -6,70 EUR -3,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen von 235 auf 231 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das vergleichbare Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) dürfte im dritten Quartal bei 3 Prozent liegen, schrieb Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Für die Jahre 2025 und 2026 schraubte sie ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) leicht nach unten./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
231,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
191,45 €		 Abst. Kursziel*:
20,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
188,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,68%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
220,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

14:31 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.25 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
17.09.25 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
15.09.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

dpa-afx Ende schon 2026? Aktien von BMW, VW, Porsche & Co. uneins: Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht zur Diskussion Aktien von BMW, VW, Porsche & Co. uneins: Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht zur Diskussion
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Montagmittag zu
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag mit angezogener Handbremse
finanzen.net MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche vz von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag im Plus
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel im Minus
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Nachmittag stärker
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX mit Abgaben
EQS Group EQS-News: Porsche AG sets final steps in the realignment of its product strategy
EQS Group EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Strategic Realignment of product portfolio; Forecast adjustment and adjustment of midterm expectations
EQS Group EQS-News: The superior all-rounder among sports cars: Porsche 911 Turbo S
EQS Group EQS-News: Porsche Wireless Charging: Inductive charging for a convenient energy supply
EQS Group EQS-News: Porsche focuses battery activities on cell and system development
EQS Group EQS-News: Porsche Leipzig plant wins Automotive Lean Production Award 2025
EQS Group EQS-News: Porsche AG pushes ahead with strategic realignment
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen