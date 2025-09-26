Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 197,00 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 197,00 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 197,95 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 196,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.827 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,72 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,50 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,67 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 209,21 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,49 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

