Fokus auf Aktienkurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Mittwochnachmittag

01.10.25 16:09 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Mittwochnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,4 Prozent auf 103,54 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
103,62 CHF 3,50 CHF 3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novartis-Aktie konnte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 103,54 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 103,56 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,40 CHF. Bisher wurden heute 1.750.120 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 04.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 104,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 1,04 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,67 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,13 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,25 CHF.

Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,61 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,89 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?

September 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

Novartis-Aktie im Plus: Direktvermarktung von Cosentyx in den USA geplant

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

