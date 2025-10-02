Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusUS-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street beendet Handel etwas fester -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
US-Regierung steigt bei Lithium Americas ein. QUALCOMM gewinnt vor Gericht im Lizenzstreit gegen Arm. Nike rechnet mit höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft aber. Musk will Wikipedia Konkurrenz machen. NIO mit Rekordauslieferungen im September und Quartal. Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer. Neuer Vertriebspartner soll Plug Power bei Kapitalbeschaffung helfen.
Umfrage
Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten?