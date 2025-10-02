DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +5,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.389 +0,5%Euro1,1736 ±0,0%Öl65,70 +0,4%Gold3.866 ±0,0%
Aktivisten: 30 Boote steuern weiter auf Gaza zu

02.10.25 06:12 Uhr

GAZA (dpa-AFX) - Nach dem Militäreinsatz der israelischen Marine gegen eine private Flotte von Schiffen mit Hilfslieferungen steuern nach Angaben der Aktivisten noch immer zahlreiche Boote auf den Gazastreifen zu. 13 Schiffe seien im Mittelmeer abgefangen worden, rund 30 weitere setzten ihre Reise aber fort, teilte die Global Sumud Flotilla mit. "Wie fahren weiterhin durch das Mittelmeer, um die Belagerung des Gazastreifens zu durchbrechen", sagte ein Sprecher der Organisation.

Zuvor hatte die israelische Marine mehrere Boote gestoppt und ihre Passagiere in einen israelischen Hafen gebracht. Unter den mehreren hundert Besatzungsmitgliedern war auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Die Teilnehmer der propalästinensische Flottille wollten nach eigenen Angaben Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung direkt in den Gazastreifen bringen.

Das Angebot der israelischen Streitkräfte, ihre Ladung über Häfen außerhalb des Gazastreifens in den abgeriegelten Küstenstreifen zu bringen, lehnten die Aktivisten ab. Israels Außenministerium warf den Teilnehmern der Flotte daraufhin vor, nur an Provokation interessiert zu sein./dde/DP/zb