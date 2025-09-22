DAX23.595 -0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,56 +2,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1750 -0,6%Öl68,35 +0,8%Gold3.762 -0,1%
Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist
Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung
Aktienkurs im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis fällt am Mittwochmittag

24.09.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 97,07 CHF nach.

Novartis AG
97,35 CHF -0,17 CHF -0,17%
Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 97,07 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,80 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,52 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 422.377 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,62 CHF. Mit einem Zuwachs von 7,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,13 USD je Novartis-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,25 CHF an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 CHF je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,61 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,57 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

