Guaranty Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Guaranty Trust hat am 23.09.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,89 NGN. Im Vorjahresviertel waren 15,88 NGN je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 541,93 Milliarden NGN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 537,15 Milliarden NGN.
