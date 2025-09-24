Murapol öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Murapol hat sich am 23.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 PLN, nach 1,01 PLN im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Murapol 198,7 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 257,8 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net