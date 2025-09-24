CEA Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CEA Industries veröffentlichte am 22.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

CEA Industries hat ein EPS von 502,43 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 502,43 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im abgelaufenen Quartal hat CEA Industries 7,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net