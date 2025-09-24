Aluula Composites vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Aluula Composites hat am 23.09.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,1 Millionen CAD – ein Plus von 64,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aluula Composites 1,3 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
