Firefly Aerospace legte Quartalsergebnis vor

25.09.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Firefly Aerospace Incorporation
40,56 USD -1,38 USD -3,29%
Charts|News|Analysen

Firefly Aerospace präsentierte in der am 22.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,41 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,410 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 21,1 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 21,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

