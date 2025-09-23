Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 97,41 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 97,41 CHF abwärts. Bei 96,80 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 97,52 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 901.620 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 104,62 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,13 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,25 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11,61 Mrd. CHF gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,88 USD je Novartis-Aktie belaufen.

