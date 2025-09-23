DAX23.693 +0,4%ESt505.475 +0,1%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.357 +0,1%Nas22.569 ±-0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,42 +0,9%Gold3.757 -0,2%
So entwickelt sich Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Kurseinbußen

24.09.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 97,41 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
97,87 CHF 0,35 CHF 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 97,41 CHF abwärts. Bei 96,80 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 97,52 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 901.620 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 104,62 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,13 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,25 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11,61 Mrd. CHF gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,88 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie freundlich: Medikamentenpreise sollen sich den US-Preisen angleichen

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient

Novartis-Aktie schwächer: Entwicklungs-Partnerschaft mit Monte Rosa

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
09:01Novartis NeutralUBS AG
23.09.2025Novartis NeutralUBS AG
17.09.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Novartis NeutralUBS AG
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:01Novartis NeutralUBS AG
23.09.2025Novartis NeutralUBS AG
17.09.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Novartis NeutralUBS AG
09.09.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
