Palatin Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Palatin Technologies hat sich am 23.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -2,40 USD. Ein Jahr zuvor waren -24,500 USD je Aktie erzielt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 32,150 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -101,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
