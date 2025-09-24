Organisches Umsatzplus

Der Saatguthersteller KWS Saat will sein Wachstum in den kommenden Jahren beschleunigen.

Bis zum Geschäftsjahr 2028 strebt das Unternehmen ein jährliches organisches Umsatzplus von drei bis fünf Prozent an, wie KWS SAAT am Donnerstag in Einbeck mitteilte. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Im laufenden Jahr 2025/26 (per Ende Juni) erwartet der Konzern wegen des gedämpften Agrarumfeldes sowie eines erwarteten Rückgangs im Russland-Geschäft in Folge von Importrestriktionen ein organisches Umsatzplus von rund drei Prozent.

Die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll im laufenden Geschäftsjahr und auch mittelfristig 19 bis 21 Prozent erreichen. Im vergangenen Geschäftsjahr lag sie bei 20,9 Prozent.

Im vergangenen Jahr verzeichnete KWS Saat wegen sinkender Anbauflächen vor allem in Europa mit 1,68 Milliarden Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Organisch wuchsen die Erlöse um ein Prozent. Das Ebitda sank um 13,4 Prozent auf 350,5 Millionen Euro. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 140 Millionen Euro und damit rund ein Viertel weniger als im Vorjahr. In den Zahlen ist das inzwischen verkaufte südamerikanische Maisgeschäft nicht mehr enthalten.

