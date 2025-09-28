DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,33 +0,5%Dow46.288 +0,7%Nas22.446 +0,3%Bitcoin93.929 +0,6%Euro1,1699 +0,3%Öl70,08 +0,6%Gold3.782 +0,9%
Krypto-Anlage unter der Lupe

SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

26.09.25 19:43 Uhr
Bei einem frühen Engagement in SHIBA INU hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
Vor 5 Jahren notierte SHIBA INU bei 0,000028 USD. Bei einem SHIB-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.571.428,57 SHIBA INU in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41,54 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.09.2025 auf 0,000012 USD belief. Damit wäre die Investition 58,46 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.06.2025 bei 0,000011 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.12.2024 bei 0,000033 USD.

Redaktion finanzen.net

