Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Nachmittag an Fahrt

25.09.25 16:11 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 99,15 CHF zu.

Novartis AG
98,39 CHF
Das Papier von Novartis legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 99,15 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 99,36 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,68 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 975.000 Stück gehandelt.

Am 04.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,62 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,25 CHF.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,88 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

