Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 98,54 CHF.

Die Novartis-Aktie konnte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 98,54 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 98,66 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 838.854 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,62 CHF erreichte der Titel am 04.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 5,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 21,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,13 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,25 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 17.07.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 11,32 Mrd. CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie freundlich: Medikamentenpreise sollen sich den US-Preisen angleichen

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient

Novartis-Aktie schwächer: Entwicklungs-Partnerschaft mit Monte Rosa