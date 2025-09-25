Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Freitagmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 98,52 CHF zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 98,52 CHF zu. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,59 CHF an. Bei 98,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 413.887 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 04.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,62 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,19 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 21,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,13 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,25 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 17.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 11,61 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,88 USD je Aktie belaufen.

